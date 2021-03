Sondre Liseth klar for Haugesund

NTB Sport

Klubben opplyser på sine nettsider at Liseth har skrevet under på en fireårskontrakt.

Liseth, som spilte 27 kamper for Mjøndalen og scoret fire mål i fjorårets sesong, sier at han er motivert foran en ny sesong i Eliteserien.

– Først av alt så gleder jeg meg veldig til å bli FK Haugesund-spiller. Jeg er veldig motivert for å spille for klubben og kjenner på litt ærefrykt over at en klubb som FK Haugesund har ønsket meg så sterkt og valgt å kjøpe meg fra Mjøndalen, sier Liseth.

23-åringen har bred erfaring fra både 1. divisjon og Eliteserien. Han spilte for Nest-Sotra før han gikk til Mjøndalen i 2019.

Sportslig leder i Haugesund, Eirik Opedal, sier at han gleder seg til å se Liseth i hvitt.

– Vi har jobbet med å få Sondre til Haugesund en liten stund, og nå falt brikkene på plass i Mjøndalen, slik at overgangen kunne fullføres. Det er vi veldig fornøyde med.

