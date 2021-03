Eriksen klarert for landskamp tross smitteutbrudd i Inter

NTB Sport

Det opplyser fotballforbundet i Danmark mandag kveld.

Eriksen har den siste tiden vært i isolasjon som følge av et smitteutbrudd i klubblaget Inter. Lenge så situasjonen ut til å sette en stopper for midtbanespilleren deltakelse i den kommende landskampen mot Israel.

Mandag kom imidlertid kontrabeskjeden.

Eriksen har fått tillatelse til å reise ut av Italia for å slutte seg til landslagstroppen. Mandag satte han seg på flyet til Israel, der det skal spilles kamp torsdag.

Danmark skal videre møte Moldova 28. mars og Østerrike tre dager seinere.

Det danske fotballforbundet har tidligere gitt uttrykk for at det var håp om å ha Eriksen klar til de to sistnevnte kampene.

En rekke spillere i Inter har den siste tiden avgitt positiv virustest. Den siste testrunden skal imidlertid ha avdekket kun ett nytt tilfelle. Det førte til at italienske myndigheter ga klarsignal for at de av spillerne som skulle på landslagssamling kunne reise.

Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand sa tidligere på dagen mandag at han hadde et lite håp om å ha Eriksen klar til kamp.

