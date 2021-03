Blanding av godfølelse og friske bein i Solbakkens tropp

NTB Sport

18 av de uttatte spilte fra start for sin klubb i siste serierunde. Erling Braut Haaland (to mål for Borussia Dortmund) og Mohamed Elyounoussi (for Celtic i Old Firm) tegnet seg på scoringslista, mens Martin Ødegaard var involvert i alle tre mål i Arsenals opphenting mot West Ham.

Rune Almenning Jarstein holdt nullen da Hertha Berlin klatret over nedrykksstreken, mens Mats Møller Dæhli og Julian Ryerson begge bidro med assist for sine lag.

Birger Meling hadde en stor opptur da nedrykkstruede Nîmes slo serieleder Lille borte i fransk Ligue 1. Både de fem Tyskland- og de to Frankrike-proffene i troppen fikk i helgen også beskjed om at de er aktuelle til alle tre VM-kvalifiseringskamper ettersom karantenereglene er endret.

– Den viktigste og beste medisinen i fotball er å vinne kamper og å få en godfølelse, sa Solbakken på søndagens pressemøte, men han pekte også på at mange kommer til samling med stor belastning i beina.

Mens mange i troppen spilte mye i helgen, samlet andre overskudd. Alexander Sørloth, som har vært het for RB Leipzig den siste tiden, var ubenyttet reserve fredag. Joshua King var ikke spilleklar for Everton i FA-cupen etter å ha spilt for Bournemouth i tidligere runder, mens Bjørn Maars Johnsen og de hjemlige spillerne i troppen ennå ikke er i sesong. Unntaket er Stian Gregersen, som var med da Molde gikk ned med flagget til topps i europaligaen.

Solbakken har mange valgmuligheter i kampene mot Gibraltar (onsdag), Tyrkia (lørdag) og Montenegro (neste tirsdag).

– For meg er det en no-brainer at vi i hver kamp stiller med laget vi mener har størst forutsetning for å vinne kampen. Vi skal ikke spare oss gjennom samlingen, sa landslagssjefen og mer enn antydet toppet lag selv mot svake Gibraltar.

Slik var spilletiden sist helg:

Spilte 90 minutter (14), søndag:

Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin 3-0 over Leverkusen), Kristoffer Ajer (Celtic 1-1 mot Rangers), Birger Meling (Nîmes 2-1 over Lille), Jonas Svensson (AZ Alkmaar 2-0 over PSV Eindhoven), Mats Møller Dæhli (Nürnberg 2-2 mot Greuther Fürth, en assist), Iver Fossum (AaB 0-2 mot OB), Morten Thorsby (Sampdoria 1-0 over Torino), Martin Ødegaard (Arsenal 3-3 mot West Ham, involvert i 3 mål)

Lørdag:

Ruben Gabrielsen (Toulouse 0-1 mot Niort), Leo Østigård (Coventry 0-0 mot Wycombe), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund 2-2 mot Köln, 2 mål)

Fredag:

Kristian Thorstvedt (Genk 2-2 mot Standard Liège)

Torsdag:

Stefan Strandberg (Ural 1-5 mot Spartak Moskva)

Onsdag:

Haitam Aleesami (Rostov 4-0 over Rotor Volgograd)

Byttet ut (4), søndag:

Mohamed Elyounoussi 85. minutt (Celtic 1-1 mot Rangers, 1 mål), Fredrik Midtsjø 79. minutt (AZ 2-0 over PSV)

Lørdag:

Julian Ryerson 83. minutt (Union Berlin 2-5 mot Eintracht Frankfurt, en assist)

Torsdag:

Stian Gregersen 46. minutt (Molde 2-1 mot Granada)

Ubenyttet reserve (5):

Sten Grytebust (FC København 1-2-tap mot Randers), Ørjan H. Nyland (Norwich 1-1 mot Blackburn), Martin Linnes (Galatasaray 3-4 mot Rizespor), Jens Petter Hauge (Milan 3-2 over Fiorentina), Alexander Sørloth (RB Leipzig 1-0 over Arminia Bielefeld)

Ingen kamper (6):

André Hansen (Rosenborg har forbud mot å spille treningskamper), Marius Lode og Patrick Berg (har lenge vært i Marbella på treningsleir med Glimt), Joshua King (ikke spilleklar for Everton i FA-cupen), Tokmac Nguen (startet forrige Ferencváros-kamp 14/3), Bjørn Maars Johnsen (var på sesongoppkjøring med CF Montreal i Florida).

Sander Berge er på samlingen, men uaktuell for spill pga. skade.

(©NTB)