Bayern-stjerne mister toppkamp mot Sørloths Leipzig

Den 20 år gamle canadieren fikk marsjordre bare 12 minutter ut i kampen etter en takling på Stuttgarts Wataru Endo.

Davies ble først vist det gule kortet, men VAR-sjekken endte med at kortet ble oppgradert til rødt.

Mandag besluttet Det tyske fotballforbundet at Bayern-profilen skal ilegges to kampers kartantene. Det betyr at backen går glipp av Bundesliga-toppkampen mot Alexander Sørloths Leipzig 3. april.

Davies er heller ikke aktuell for spill i den påfølgende møtet med Union Berlin.

Bayern-trener Hansi Flick må også klare seg uten en annen forsvarsbauta mot Leipzig. Jerome Boateng er suspendert som følge av for mange gule kort.

Bayern topper Bundesliga, men har kun fire poeng tilgode på Leipzig.

Til tross for det tidlige røde kortet vant serielederen lørdagens kamp mot Stuttgart med overbevisende 4-0.

