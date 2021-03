Thingnes Bø sikret totalseieren: – Har tatt all tankevirksomhet

NTB Sport

Sammenlagttriumfen er hans tredje strake.

– Det betyr utrolig masse. Sturla har vært enestående i hele år. Han har presset meg til det ytterste. Jeg har kjent på en konkurranse som jeg ikke har kjent før. Jeg har nok ikke vært forberedt på en slik konkurranse, sa han til NRK etter rennet.

– Å kjempe om det gule trøya er så hardt mentalt, jeg er helt tom nå.

Til tross for at han til slutt sikret totaltriumfen har ikke lillebror Bø hatt sin beste sesong. Han forklarer det med at han har måttet fokusere på sammenlagtkampen.

– Jeg har ikke helt klart å fokusere på hvert enkelt skirenn. Det har tatt all tankevirksomhet og energi som jeg har hatt. Det har vært uutholdelig hele veien, sa han.

Franske Simon Desthieux vant rennet foran russeren Eduard Latypov. Vetle Sjåstad Christiansen ble fjerdemann. Lægreid ble nummer 8.

Lægreid startet best

Premisset før rennet var greit. For at Lægreid skulle ta totalcupen måtte han slå Thingnes Bø og samtidig ende topp 8. Ved alle andre resultater ville stryningen ta sin tredje strake seier.

Lægreid tok første stikk da han fikk ned alle blinkene på første skyting, mens Thingnes Bø måtte ut i strafferunden. På andre skyting fikk Bø muligheten til å utligne etter at Lægreid måtte ut i strafferunden, men også han måtte forlate standplass med en svart blink.

Etter feilfri tredje skyting var derimot Thingnes Bø sju sekunder foran etter at Lægreid måtte ut i strafferunden. Med kun en strafferunde, mens Lægreid måtte ut i to var det ingen tvil om hvilken vei kampen om sammenlagtkula skulle gå.

Fantomsesong

Til tross for at Lægreid til slutt ble slått av Thingnes Bø har han hatt en fantomsesong. Etter å ha fått sin debut i verdenscupen i Nove Mesto i mars i fjor, bla han tatt ut på landslaget foran årets sesong.

Det endte med seier i første individuelle renn i Kontiolahti i november. Etter da har det blitt fire nye seirer i verdenscupen, samt to individuelle VM-gull i Pokljuka. I VM fikk han også med seg full i blandet stafett og herrestafetten.

Lægreid fikk også med seg sammenlagtseirene i verdenscupen på normaldistanse og jaktstart, mens Thingnes Bø vant sprintcupen.

Storebror Tarjei Bø sikret seg fellesstartcupen med 6.-plass søndag.

