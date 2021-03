NTB Sport

Montenegro gjorde jobben mot Romania og fikk med seg Norge videre. Rumenerne vant 28-25, men det var ikke nok. Det ble spennende mot slutten. Vertene fikk nerver og gjorde flere uforståelige feil.

– Det går ikke an å være mer happy enn nå. Jeg hadde god tro på det. Med ett minutt igjen begynte vi å få bange anelser, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Han sa at feiringen ville bli startet i en koronakarantene og med en hjemmelaget kald øl søndag kveld.

– Jeg hadde hjertet utenpå kroppen en stund, sa veteranen Camilla Herrem til NTB.

Hun tok til tårene etter dramatikken. Herrem fulgte sluttfasen av kampen på Gardermoen sammen med noen av de andre i troppen.

Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale og Veronica Kristiansen satt i en bil på vei til Györ og fulgte kampen.

– Pulsen var meget høy, grusom. Jeg kaldsvettet, men nå er vi så glade, sa Oftedal til NTB.

Den norske troppen var på vei hjem fra Montenegro mens kampen ble spilt. Norge tapte for vertsnasjonen og slo Romania, og det gjorde at laget trengte hjelp for å sikre OL-plassen.

Dobbelt

Det sto 15-15 ved pause mellom montenegrinerne og Romania. Det var jevnt det meste av veien den første halvtimen.

Begge lag fikk hvert sitt direkte røde kort for slag mot ansiktet. Romanias stjerne Crina Elena Pintea var en av disse. Lagvenninnen Cristina Neagu hadde en tung dag og bommet blant annet på hele tre straffekast.

Det deltar tolv nasjoner i OL. Trekningen finner sted i april. Der deles lagene i to grupper på seks lag. Derfra gå de fire beste fra hver pulje til kvartfinale.

Norges håndballgutter skal også være med i OL. Det betyr at det blir en norsk OL-kamp hver dag i Tokyo i minst halvannen uke.

OL har stort sett vært en norsk fest i kvinnehåndball med en rekke medaljer:

Gull (2008 og 2012)

Sølv (1988 og 1992)

Bronse (2000 og 2016)

