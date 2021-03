Nedtur for Kristoffersen og Solevåg i sesongfinalen: – Ingenting som stemmer

NTB Sport

Kristoffersen åpnet bra i finaleomgangen, men tapte etter hvert tid og kjørte ned til 4.-plass. Det skulle til slutt holde til rennets tolvte beste totaltid.

Rælingen-alpinisten tar med seg to verdenscupseirer og en VM-bronse fra 2020/21-sesongen.

Marco Schwarz, som allerede hadde sikret seg slalåmcupen, ledet etter 1. omgang. I finalen kjørte han seg bort mot slutten, og landsmann Feller tok sin andre verdenscupseier. Han vant foran Clément Noël og Alexis Pinturault.

Kristoffersen var misfornøyd med å være 1,72 sekunder bak teten og på 13.-plass etter 1. omgang. Det ga han også uttrykk for.

– De skiene er så dårlige, utbrøt han mens han tok av seg utstyret.

Til TV 2 erkjente han at det ikke var et utbrudd ment for alle TV-titterne.

– Jeg visste ikke at det var på TV. Det var ikke meningen.

– Det er bare ingenting som stemmer. Det stemmer ikke med skikjøringen heller. Det er ikke så mye mer å si enn det, sa han etter første omgang.

Sjelden bom

Det lyktes heller ikke for Sebastian Foss Solevåg. Verdensmesteren fra Cortina d'Ampezzo var bare to og tre tideler bak teten på de første mellomtidene, men så kjørte han ut.

Spjelkavik-kjøreren kom ut av rytmen og stoppet helt opp. Han kom seg tilbake i løypa, men hektet i en ny port og var med det ferdigkjørt for sesongen.

Det var første gang Solevåg kjørte ut i et slalåmrenn i verdenscupen siden et renn i Andorra for nesten nøyaktig to år siden.

Sesongen over

Jean-Babtiste Grange var først ut i finaleomgangen, og 36-åringen kjørte ut i sitt siste renn i karrieren. Han ble møtt av det franske støtteapparatet i målområdet som sto klar med champagnen. Franskmannen legger opp med blant annet to slalåmgull fra VM på CV-en.

Sesongen ble avsluttet med østerriksk dominans med Feller på topp og Schwarz som mottok slalåmkula. Dagen før fikk Katharina Liensberger fra Østerrike slalåmkula på kvinnesiden.

Solevåg falt én plass i slalåmcupen etter søndagens utkjøring og endte som nummer fem, like foran Kristoffersen.

I sammenlagtcupen ble Kristoffersen beste nordmann på 6.-plass.

