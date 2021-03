Misfornøyd Kristoffersen og sjelden utkjøring av Solevåg i Sveits

NTB Sport

Kristoffersen med startnummer seks kom noe skjevt ut i toppen og var allerede der seks tideler bak teten. Nedover traseen tapte han jevnt med tid og kom i mål 1,72 sekunder bak. 26-åringen kom seg raskt ut av målområdet.

– De skiene er så dårlige, utbrøt han mens han tok av seg utstyret.

Kristoffersen er på 13.-plass før finaleomgangen.

Det skulle heller ikke lykkes for Sebastian Foss Solevåg. Verdensmesteren fra Cortina d'Ampezzo var bare to og tre tideler bak teten på de første mellomtidene, men så kjørte han ut.

Spjelkavik-kjøreren kom ut av rytmen og stoppet helt opp. Han kom seg tilbake i løypa, men hektet i en ny port og er dermed ferdigkjørt for sesongen.

Det var første gang Solevåg kjørte ut i et slalåmrenn i verdenscupen siden et renn i Andorra for nesten nøyaktig to år siden.

Marco Schwarz, som allerede har sikret seg slalåmcupen, leder halvveis i Lenzerheide. 18/100 sekund bak er franske Clément Noël. Adrian Pertl og Ramon Zenhäusern følger henholdsvis 0,62 og 0,63 sekunder bak.

Finaleomgangen starter klokken 13.45.

