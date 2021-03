Løken avsluttet VM i telemarkskjøring med sølv

NTB Sport

Bækkelags-løperen endte opp med ett gull, to sølv og en bronsemedalje i Sveits. Det ble dermed 27-åringen beste mesterskap i karrieren.

– Trym leverte et meget bra renn i dag, og fikk med seg en ny VM-medalje. Det er fantastisk å komme tilbake etter to sesonger med skader og problemer, sa sportssjef Per Olav Tangen.

Sveitsiske Bastien Dayer tok gullet, 3,25 sekunder foran Løken i mål.

Guro Helde Kjølseth kjørte inn til åttendeplass i kvinneklassen, mens Gøril Strøm Eriksen ble nummer ni.

I kvinnenes juniorklasse ble det dobbelt norsk. Kaja Bjørnstad Konow kjørte inn til VM-gull foran Emma Araldsen, mens Jacob Alveberg kjørte inn til sølv i mennenes juniorklasse.

Totalt fikk det norske laget med seg elleve medaljer hjem fra årets verdensmesterskap i telemark i Sveits.

