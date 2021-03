Carlsen sikret 3.-plassen etter knusende start

NTB Sport

Med seier i første og fjerde parti, samt remis i andre og tredje vant Carlsen først dag av duellen mot So lørdag. Dermed lå alt til rette for norsk 3.-plass i den fjerde turneringen i Champions Chess Tour.

Carlsen fikk en nesten optimal start på søndagen da han med svarte brikker vant første parti.

– Matchen ble preget at han trengte å vinne det første partiet. Så fikk han det han trengte med en skarp stilling. Men heldigvis fant jeg en god løsning tidlig. Jeg ofret en bonde, men fikk løst mine posisjonelle utfordringer. Da sitter han igjen med en total ruin av en stilling, sa Carlsen til TV 2.

Med hvite brikker fulgte han opp med remis i det andre partiet. Dermed gikk Carlsen inn i tredje parti med matchball. Der trengte han kun remis for å sikre uavgjort på runden og seier totalt.

Etter å ha vunnet grunnspillet og slått Levon Aronian i kvartfinalen måtte Carlsen tåle et surt tap i semifinalen mot Jan Nepomnjasjtsjij og meddelte etter første dag mot So at det gjorde at han slet med motivasjonen.

– Jeg var ikke så motivert før den matchen her, men jeg fikk blod på tann etter det første partiet den første dagen. Etter det tenkte jeg at jeg får i alle fall vinne matchen. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg gjorde det på, uten å gi ham noen sjanser i det hele tatt, sa Carlsen.

