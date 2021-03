Klassemål og sen utlinging fra Haaland ga Dortmund uavgjort

NTB Sport

Allerede på sin første sjanse var Haaland nærmest ustoppelig da han satte inn 1-0 i lørdagens lokaloppgjør. Nordmannen tok ned et langt oppspill, vendte enkelt av sin oppasser og sendte ballen mellom beina til keeper og i mål.

Men istedenfor at Dortmund tok vare på initiativet i kampen og doblet ledelsen, kunne Köln utligne til 1-1 på straffespark etter 34 minutter. Det skjedde som følge av at Jude Bellingham handset i eget felt.

Dortmund presset på for å få ledermålet, men det var det Köln som sto for etter en drøy time. Etter en nydelig kroppsfinte og to gjenombruddspasninger endte ballen opp hos Karl Jacobs, som klinte ballen i mål.

Haaland fikk store muligheter til å score flere mål og så ut til å gå av banen med bare ett mål og tap, men rett før full tid var han på rett plass til rett tid og sikret 2-2.

Bare uavgjort kan bli kostbart i Dortmunds jakt på plass i Champions League neste sesong. Eintracht Frankfurt vant 4-2 over Union Berlin og har fire poeng ned til Dortmund på 5.-plass.

