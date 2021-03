Solskjær møter gamleklubbens overmenn: – Jeg skal ringe Molde

NTB Sport

Kvartfinalene og semifinalene i turneringen ble trukket i Det europeiske fotballforbundets hovedkvarter i sveitsiske Nyon fredag.

Kvartfinalene spilles slik: Granada – Manchester United, Arsenal – Slavia Praha, Ajax – Roma, Dinamo Zagreb – Villarreal.

Granada gikk til kvartfinale på bekostning av Molde. Den spanske klubben vant dobbeltkampen 3-2 sammenlagt. Molde yppet seg i returkampen, men 2-1-seieren holdt ikke.

– De slo Molde, så de må være veldig gode, smilte Ole Gunnar Solskjær da han kommenterte trekningen fredag ettermiddag.

United-sjefen la til at han gjerne tar imot råd fra Erling Moe og Molde foran dobbeltkampen som venter.

– Ja, jeg kommer til å ringe dem og få rapporter, men vi skal gjøre våre egne hjemmelekser.

To tittelsjanser

Torsdag sikret United avansementet fra åttedelsfinalen med 1-0-seier over Milan i returkampen mot den italienske storklubben. Paul Pogbas scoring tre minutter ut i annen omgang sørget for at United vant duellen 2-1 over to kamper.

Pogba ble byttet inn ved pause for en skadd Marcus Rashford.

Dersom United slå Granada og spiller seg videre til semifinalen, venter vinneren av kvartfinalen mellom Ajax og Roma.

Europaligaen synes å være er den ene av to realistiske tittelsjanser for Solskjær og United denne sesongen. Søndag er det kvartfinale i den hjemlige FA-cupen mot Leicester.

I Premier League synes byrival Manchester City å ha festet et jerngrep på tittelkampen.

Ødegaard mot Praha

For Martin Ødegaard og Arsenal ble Slavia Praha motstander i europaligaens kvartfinale. London-klubben slo ut Olympiakos i forrige runde.

Dersom det blir semifinalespill skal Ødegaard og lagkameratene ut mot enten kroatiske Dinamo Zagreb eller spanske Villarreal.

Dinamo Zagreb slo overraskende Tottenham 3-2 sammenlagt i åttedelsfinalen etter å ha ligget under 0-2 foran torsdagens returmøte. Nå venter altså Villarreal.

Kvartfinalene i europaligaen spilles 8. og 15. april. Semifinalene går 29. april og 6. mai.

Finalen spilles i Sevilla 26. mai.

(©NTB)