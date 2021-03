Reitan hevet seg etter tung åpningsrunde

NTB Sport

Nordmann er nå ett slag under par etter to runder. Det er usikkert om det gir videre spill i turneringen.

På fredagens runde ble det seks birdier, to bogeyer og en dobbeltbogey. På resten av hullene ble det par.

Reitan vartet opp med fire birdier på rad etter en dobbeltbogey på hull seks.

Cuten er foreløpig på to slag under par. Det betyr at nordmannen trenger hjelp fra sine konkurrenter om han skal kvalifisere seg for spill resten av helgen.

Finske Kalle Samooja leder turneringen med elleve slag under par etter to runder.

(©NTB)