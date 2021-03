Nyhetsbyrå: Vil stramme virusgrepet kraftig rundt Haaland & co.

NTB Sport

Det er det tyske nyhetsbyrået DPA som hevder å kjenne til at Den tyske fotballigaen (DFL), ligaforeningen for de to øverste nivåene i tysk fotball, har planene for forsterkede smitteverntiltak klare.

Den nye og oppdaterte protokollen, som angivelig kan bli innført fra 1. april, vil blant annet innebære at Bundesliga-spillerne blir koronatestet langt hyppigere enn hva som har vært tilfellet så langt.

DPA siterer kilder nær protokollarbeidet på opplysningene.

I planene til ligaforeningen ligger det at Erling Braut Haaland og kollegene skal hurtigtestes for virussmitte hver eneste dag de er samlet. På toppen av det skal fullverdige PCR-tester gjennomføres to ganger i uken.

Den tyske storavisen Bild har også omtalt planene som skal være på trappene.

Innskjerpingene kommer i kjølvannet av at toppfotballen i Tyskland har sett et økende antall virustilfeller den siste tiden. Det har ført til at en rekke kamper har måtte utsettes.

I øyeblikket er både Hannover og Holstein Kiel i karantene, og nylig var det også smitteutbrudd i Jahn Regensburg.

