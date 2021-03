NRK: Appellutvalg besluttet muntlig høring i dopingsaken mot Srour

NTB Sport

Bokseren er dømt til fire års utestengelse for brudd på dopingreglene, men har vært svært kritisk til bevisene mot ham. Det har vært forskjellig syn rundt tolkningen av dopingprøven han avla sommeren 2019.

Srour ble dømt av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, men anket avgjørelsen. Den muntlige høringen i appellutvalget er berammet til mai, forutsatt at koronarestriksjonene tillater det.

– Appellutvalget har den oppfatning av at en sak av den typen egner seg best med muntlig behandling. Da blir det et møte med bevisførsel fra de to partene, sier appellutvalgets leder Carl Petter Martinsen til NRK.

– Jeg er selvfølgelig glad for at det blir en muntlig høring. Vi vet hva de kommer med, så det blir egentlig å prøve å ta dem på de tingene de kommer med som vi mener er feil, sier Srour.

