NBA-klubb vaksinerer spillere og støtteapparat

Personer i klubben blir vaksinerte mot koronaviruset uten å snike i køen. Det er de lokale reglene i delstaten Georgia som tillater at de kan begynne med vaksinering i klubben.

Fra før har NBA-kollega New Orleans Pelicans vaksinert sine spillere.

Hawks opplyser i en uttalelse at det er på grunn av at vaksinene blir mer tilgjengelige at de fikk muligheten til å påbegynne vaksinering.

«Vaksinenes tilgjengelighet blir større, og vi vil benytte vår plattform og innflytelse til å oppfordre og opplyse om viktigheten av å motta covid-19-vaksinen.», heter det.

Hawks slo natt til fredag Oklahoma City Thunder 116-93, og ligger for øyeblikket på femteplass i den østlige avdelingen i NBA.

