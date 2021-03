Gerrard anklaget motspiller for rasisme – Uefa starter etterforskning

NTB Sport

Ifølge den tidligere Liverpool-kapteinen ble Glen Kamara utsatt for rasisme i oppgjøret som endte med 0-2-tap og exit for Rangers mot Slavia Praha.

– Han fortalte meg at det ble sagt rasistiske ting til ham. Jeg kjenner Glen, og jeg stoler 100 prosent på ham. Dette er virkelig skuffende. Jeg blir sur, sa Gerrard.

25 år gamle Kamara er finsk A-landslagsspiller og har vært i skotsk fotball siden 2017. De to siste årene han spilt for Rangers.

Avviser påstandene

Gerrard vil at fotballmyndighetene ser på saken.

– Nå er det opp til Uefa (Det europeiske fotballforbundet). Jeg håper at det ikke blir feid under teppet, sa Rangers-sjefen.

Slavia Praha tar skarpt avstand fra rasismebeskyldningene. Den tsjekkiske klubben skriver på sine nettsider at anklagene mot Ondrej Kudela er «motbydelige».

«Slavia er en internasjonal klubb basert på respekt for våre motstandere og for alle folk og kulturer», står det i en uttalelse.

Der blir det også hevdet at Kudela ble overfalt av Kamara og at det ble slått med knyttneve mot hodet hans i spillertunnelen. Tsjekkerne opplyser at Gerrard ble vitne til det hele.

«Selv Uefas representant var sjokkert over oppførselen», skriver Slavia Praha.

Starter etterforskning

Fredafg bekrefter Uefa at det er innledet etterforskning i saken.

«Uefa kjenner til en hendelse som skjedde i tunnelen etter kampen, og som involverte noen spillere fra begge lag,» heter det.

«Vi venter videre på rapporter fra dommerne før vi kommenterer ytterligere.»

Skotsk politi opplyser at de ikke har fått inn noen anmeldelser i etterkant av kampen.

Rangers røk ut 1-3 sammenlagt i europaligaens åttedelsfinale. Vertene fikk torsdag to spillere utvist på kort tid etter pause. Klubben ble nylig kronet til skotsk seriemester for første gang på ti år.

