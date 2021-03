Supporterne sier nei til VAR i norsk fotball

NTB Sport

Videoverktøyet VAR har allerede vært i bruk i flere sesonger i en rekke europeiske land. I norsk fotball skal det etter planen innføres fra 2023, men ikke hvis tilhengerne får det som de vil.

– Vi ønsker ikke videodømming. Vi ønsker å ha det sånn som det er. Det stykker opp og ødelegger flyt og spenning i fotballen, sier foreningens leder, Gjert Moldestad, til NRK.

Norsk Supporterallianse representerer norske fotballsupportere fra nord til sør. Moldestad frykter at innføring av VAR vil føre til samme scener i Norge som i England.

– Der bruker man mye tid på å diskutere hvor negativt eller positivt videodømming er. Man har sluttet å diskutere om det var offside, om det var straffe eller om ballen faktisk var inne. Det er en del av gleden og sjarmen med fotballen, sier han.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund skjønner skepsisen til VAR, men er ikke enig med Moldestad.

–Det var mange av oss som var skeptiske etter det vi opplevde i England. Nå virker det som at det er blitt bedre. Når det er sagt, så tror jeg videodømming er viktig, både nasjonalt og internasjonalt i framtiden. Det er et hjelpemiddel for dommeren, så de riktige beslutningene blir tatt.

