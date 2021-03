Orsic senket Tottenham med hattrick – Mourinho slaktet eget lag

NTB Sport

To mål av Harry Kane i hjemmekampen så ut til å ha sendt Tottenham videre, men Orsic overgikk ham i returkampen. Kane fikk en kjempesjanse til å sende Tottenham videre rett før slutt i ekstraomgangene, men Dominik Livakovic svarte med en fantastisk redning.

Tottenham-manager José Mourinho var ikke nådig mot eget lags innsats.

– Om jeg ser bort fra de siste minuttene av ekstraomgangene, da vi prøvde å endre resultatet og gå videre, så var det ett lag som la igjen alt på banen. Dinamo la igjen svette, energi, blod, og til slutt også gledestårer, sa han til BT Sport.

– De spilte med ydmykhet og med besluttsomhet. Jeg må rose dem. Men mitt lag, og jeg gjentar: Mitt lag. Det så ikke ut som de spilte en viktig kamp. Om dette ikke var viktig for dem, så var det viktig for meg. Jeg respekterer min karriere og min jobb nok til at hver kamp er viktig, fortsatte han.

Mer enn trist

Portugiseren sa at han kom rett fra Dinamo-garderoben. der han var for å gratulere.

– Jeg er mer enn trist over at det ikke var mitt lag som viste slik innsats. Vi trenger en annen innstilling. Fotball handler ikke bare om spillere som tror de har mer kvalitet enn andre. Fotball er basert på innstilling, og de tok oss på det.

Returkampen i Kroatia var målløs i en drøy time, men så presenterte Orsic seg med et vakkert distanseskudd i krysset.,

I det 83. minutt kom målet som tvang fram ekstraomganger. Iyayi Atiemwen raidet på høyresiden og spilte skrått ut til Orsic, som satte inn 2-0.

Soloraid

Sekunder ut i 2. ekstraomgang fullførete Orsic sitt hattrick. Han fikk ballen ved midtstreken og utfordret Tottenham-forsvaret helt alene. Han dro av en motspiller, satte fart mellom to andre og slo til fra 17 meter. Ballen føk inn ved stolpen.

Tottenham trengte bare en redusering for å gå videre og fikk en enorm sjanse ved Kane i det 116. minutt. Først prøvde innbytter Giovani Lo Celso seg fra god posisjon og tvang keeper Livakovic til å gi retur. Målvakten var helt ute av posisjon da Kane fikk ballen med nesten hele målet å skyte på, men Livakovic kom seg mirakuløst i posisjon til å avverge.

Dermed fikk Dinamo Zagreb to matchvinnere på sin vei til sensasjonell kvartfinaleplass.

(©NTB)