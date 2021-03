Nepomnjasjtsjij tok første stikk mot Carlsen: – Massivt selvmål

NTB Sport

Russeren tok en knallsterk seier med svarte brikker etter at Carlsen innledningsvis så ut til å ha en svært lovende stilling. Den norske verdensmesteren virket rystet, og han fant ingen vei tilbake i duellen da motstanderen greit sikret remis i dagens siste parti.

– Det er veldig frustrerende. Det var et massivt selvmål i tredje parti, sa Carlsen til Chess24.

– Jeg hadde en flott posisjon etter åpningen og brukte tid på å velge mellom masse gode muligheter, men jeg feilregnet noe ekstremt enkelt. Etter det mistet jeg tråden, og han utspilte meg.

Med seier første dag trenger Nepomnjasjtsjij bare to poeng på fire hurtigsjakkpartier fredag for å innkassere finaleplass. Om Carlsen slår tilbake med seier, faller avgjørelsen i omspill med lynsjakk (to partier) og eventuelt armageddon.

Tross triumfen holdt Nepomnjasjtsjij beina på jorda.

– Resultatet er det viktigste, og det er bra, men spillet mitt var ikke bra i dag, sa han.

Det ble remis i de to første partiene mellom Carlsen og Nepomnjasjtsjij, og i det første ga Carlsen fra seg dagens beste seierssjanse.

I den andre semifinalen leder Anish Giri 1-0 etter første dag mot Wesley So, selv om han tapte det første partiet. Nederlenderen imponerte da han slo tilbake og vant de to siste.

Godt forberedt

Carlsen hadde hvite brikker i det første partiet og møtte en Nepomnjasjtsjij som virket meget godt forberedt. Russeren spilte hurtig, mens nordmannen tok lange tenkepauser tidlig i partiet og kom klart bak på klokka.

Lenge greide Carlsen ikke å legge noe press på motstanderen, men han avslo til TV 2-ekspertenes milde forundring flere tilbud om remis og fortsatte å lete etter åpninger. Det fant han etter hvert, og en stund så det ut til likevel å gå mot seier for verdensmesteren. Nepomnjasjtsjij forsvarte seg mesterlig, og etter 100 trekk og en drøy time endte det med remis.

Da var det allerede spilt to partier i den andre semifinalen mellom Wesley So og Anish Giri, men Carlsen og Nepomnjasjstjij skulle ga innpå med et lynraskt neste parti.

Denne gang fikk Carlsen betalt for gode forberedelser. Han parerte kontant alle motstanderens forsøk på å skaffe seg et overtak, og i stedet var det Carlsen som med svarte brikker skaffet seg en lovende stilling. Det ble aldri mer enn lovende, for det endte med remis allerede etter 20 trekk.

Føles unødvendig

I det tredje partiet skaffet Carlsen seg med hvite brikker tidlig en svært lovende stilling, men Nepomnjasjtsjij fjernet hele overtaket med dristig spill. Blant annet ofret han en springer for å åpne opp angrepsmuligheter. Carlsen virket rystet, hadde lite tid igjen og gjorde flere feiltrekk som ga russeren en vinnende stilling. Etter 45 trekk ga han opp.

I det fjerde partiet måtte Carlsen vinne med svarte brikker for å få uavgjort første dag, men han greide ikke å spille seg til noe overtak. Han kom også tidlig bak på klokka og havnet en bonde under.

– Jeg fikk plutselig en mulighet, men greide ikke å ta vare på den, sa Carlsen. Etter 66 trekk ble det remis.

– Det føles veldig unødvendig at jeg tapte i dag.

(©NTB)