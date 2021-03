Mjelde operert for kneskaden: – Vet at jeg må være tålmodig

NTB Sport

Det bekrefter Chelsea-profilen på sin Instagram-konto torsdag.

«Nå begynner det harde arbeidet for å komme seg tilbake på banen», skriver Mjelde.

31-åringen måtte bæres av banen på båre mot slutten av søndagens ligacupfinale mot Bristol City. Hun hadde store smerter og fikk oksygentilførsel. Umiddelbart ble det fryktet en stygg kneskade.

En MR-undersøkelse mandag avdekket at Mjelde måtte opereres, men at skaden ikke var like alvorlig som fryktet.

I etterkant av undersøkelsen opplyste Mjelde at hun håper å være tilbake på banen med lagvenninnene til sommeren.

«Jeg vet at jeg må være tålmodig, men jeg er positiv og motivert for å gjøre alt som kreves», skriver hun etter operasjonen torsdag.

Flere kamper denne sesongen blir det ikke for Mjelde. Dermed går hun glipp av både Chelseas jakt på ligatittelen og en mulig mesterligatriumf.

Chelsea topper tabellen i den engelske superligaen, men har kun to poeng til gode på serietoer Manchester City.

I mesterligaens kvartfinale er Wolfsburg motstander.

Chelsea vant søndagens ligacupfinale 6-0, men Mjeldes skade overskygget resultatet.

