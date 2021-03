Glimt forsterker med dobbelsignering

NTB Sport

Bodø/Glimt bekrefter signeringene på sine nettsider torsdag.

Begge spillerne kommer fra 1. divisjon, der de har spilt for henholdsvis Ull/Kisa og Åsane.

Kongsro har spilt to sesonger for Ullensaker-laget, mens Kvile spilte den siste halvdelen av fjorårssesongen for Åsane.

De to spillerne har vært i karantene siden lørdag forrige uke i Marbella, men etter at de medisinske testene ble gjennomført onsdag kunne de slutte seg til laget.

– Det er selvfølgelig veldig moro å ta steget opp til Eliteserien. Det er et steg i riktig retning for meg, sier Kongsro til klubbens nettsider.

Kvile på sin side er glad for å ha undertegnet for fjorårets suverene seriemester.

– Jeg er blitt tatt godt imot. Det er en gjeng med hyggelige og profesjonelle fotballspillere. De var suverene i fjor, så det er gjerne et steg eller to opp, sier Kvile.

