Friidrettsforbundet mener eliteutøvere kan trene – ber Helsedirektoratet om avklaring

I brevet, som er undertegnet av generalsekretær Kjetil Hildeskor, står det at man etter dialog med Kulturdepartementet finner det mest hensiktsmessig å henvende seg direkte til Helsedirektoratet for å få bekreftet eller avkreftet om forbundets tolkning av reglene i covid-19-forskriften er korrekt.

– Totalt sett ser vi ikke at forskriften er til hinder for at profesjonelle idrettsutøvere kan trene med trener på idrettsanlegg dersom dette er nødvendig for å utøve deres arbeid, og de kan overholde de generelle regler om avstand, selv i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå, skriver forbundet.

– Samtidig ser vi at det kan være tvetydig, og vi ønsker derfor Helsedirektoratets uttalelse dersom dette ikke er innenfor det tolkningsrom som forskriften gir.

Hjemmekontor umulig

Toppidrettsutøvere er ikke eksplisitt omtalt i forskriftens kapittel 5A, som er gjort gjeldende for en del kommuner og som innebærer særlig høyt tiltaksnivå.

NFIF medgir at forbudet mot idrettsaktivitet i paragraf 16g gjelder det store flertall at utøverne innen friidretten, men mener at utøverne som har idretten som arbeid og inntektskilde er å regne som utøvere av en jobb, ikke av idretts- eller fritidsaktivitet.

Dermed faller man ifølge NFIF inn under paragraf 16d, som påbyr hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Forbundet argumenterer med at profesjonelle idrettsutøvere ikke kan gjennomføre treningen hjemme, også fordi det for mange vil være uforsvarlig sikkerhetsmessig.

Et fåtall utøvere

Forbundet hevder videre at trening i friidrett kan gjennomføres uten nærkontakt og med både en og to meters avstand mellom trenere og utøvere. I denne gruppen utøvere er det heller ikke aktuelt med store treningsgrupper, og man er derfor ikke avhengig av unntak fra retningslinjer knyttet til sosial kontakt.

– Vi vil understreke at profesjonelle toppidrettsutøvere omfatter et fåtall utøvere på landsbasis. Dette er utøvere som har ambisjon og mulighet til deltakelse i store internasjonale mesterskap. Å miste uker og potensielt måneder med trening er en stor inngripen i deres arbeidssituasjon og mulighet for å lykkes, slutter NFIF og håper på snarlig tilbakemelding fra direktoratet.

