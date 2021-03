Brann får redusert koronakompensasjonen med 3,7 millioner

NTB Sport

Det fremkommer i et vedtaksbrev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som BA har fått innsyn i.

Årsaken til at Branns utbetaling fra regjeringens tredje krisepakke til idretten og frivilligheten blir langt lavere enn håpet, er at klubben har søkt om kompensasjon for inntekter fra såkalte partoutkort.

Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet regnes ikke det som inntekter i søknadssammenheng. Tilsynet har gjort en etterkontroll av Branns søknader og konkluderte med at klubben får redusert sin utbetaling.

«I rapportskjemaet fra Sportsklubben Brann ble det opplyst om at klubben har beholdt og inntektsført 5.322.278 kroner av forhåndsinnbetalte sesongkort privatmarked. Som Lotteritilsynet skrev i vedtaksbrevet ved tildeling i krisepakke 2, skulle dette i søknadssammenheng anses som faktisk inntekt og trekkes fra søknaden. Da dette ikke er gjort, har Lotteritilsynet redusert søknaden i krisepakke 3 med 5.322.278 kroner og kompensasjonsbeløpet med 3.725.596 kroner», skriver Lotteritilsynet i vedtaksbrevet.

Brann får dermed utbetalt 1,93 millioner fra den tredje krisepakken, i stedet for 5,67 millioner.

Brann-leder Vibeke Johannessen sier klubben vil klage på vedtaket.

