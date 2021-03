Viktig seier for Håvard Nielsens lag i opprykkskampen

NTB Sport

Laget er på kvalifiseringsplassen i 2. Bundesliga to poeng bak serieleder Bochum og med like mange poeng som Hamburg på den andre opprykksplassen. Like mange poeng har også Holstein Kiel, som har en kamp mindre spilt.

Branimir Hrgota scoret ledermålet etter hjørnespark, mens samme mann doblet på en kontring etter hjørnespark for hjemmelaget. Nielsen ble byttet ut like etter 2-0-målet, som kom i det 64. minutt.

Hjemmelaget reduserte, men greide aldri å utligne.

Nielsen kom til et par brukbare sjanser, blant annet nikket han over fra god posisjon i det 19. minutt.

Kampen skulle egentlig vært spilt i helgen, men Jahn Regensburg har vært i koronakarantene over to uker på grunn av smittetilfeller.

