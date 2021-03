To Vålerenga-spillere smittet av korona

NTB Sport

Det opplyser klubben på sine nettsider onsdag.

«Symptomene oppsto, og testene ble gjort over to døgn etter at de sist var med laget», skriver klubben i en uttalelse.

Videre heter det at hele Oslo-klubbens tropp foreløpig ikke er berørt av situasjonen. De to smittede spillerne skal ha vært til stede på en mindre gruppetrening, og de andre som var involvert der regnes som nærkontakter. Disse er testet.

Foreløpig har alle de aktuelle personene avlagt negativ test.

«Til tross for at dette ikke gjelder hele troppen, har vi allikevel besluttet å ta samtlige spillere ut av trening en periode», skriver klubben.

Vålerenga er ikke den eneste eliteserieklubben som har slitt med koronasmitte den siste tiden. Nylig ble det bekreftet at også en rekke Stabæk-spillere hadde avgitt positiv virustest.

Start-spillerne har også vært i karantene ved to anledninger etter nyttår som følge av smittetilfeller i klubben.

Mens en rekke klubber som er hjemmehørende i kommunene i Viken fylke ble ilagt treningsnekt tidligere denne uken, åpner smitteverntiltakene i Oslo for at toppklubber som Vålerenga fortsatt kan trene.

Nå blir det likevel en pause i forberedelsene til eliteserie-starten for mannskapet til Dag-Eilev Fagermo. Første serierunde er i øyeblikket berammet til første helgen i mai, men NFF har åpnet for at den må flyttes ytterligere.

(©NTB)