Stabæks koronatrøbbel: Skytte og Lumanza beklager regelbrudd

Dagbladet omtalte saken onsdag.

Fredag brøt Skytte og Lumanza karantenereglene da de dro på fest. Stabæk skrev på sine nettsider tirsdag at to av spillerne hadde brutt karantenereglene. Klubben ba deretter spillerne om å melde seg til politiet.

Skytte testet i kjølvannet av hendelsen positivt for viruset, mens Lumanza testet negativt.

Skytte sier til Dagbladet at han er lei seg for regelbruddet.

– Vi tok et veldig dumt valg. Vi ignorerte reglene. Vi ønsker å beklage overfor klubben og for at vi har satt folk i farlige omgivelser. Vi lærer og vi legger oss flate, sier Skytte.

Også Lumanza beklager:

– Vi tok et dumt valg ved å bryte protokollene. Vi vet at vi dreit oss ut, og vi er klare for å akseptere alle sanksjoner og konsekvenser, forteller midtbanespilleren.

