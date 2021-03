Seriestarten i fare etter treningsnekt for eliteserieklubber

NTB Sport

Det bekrefter generalsekretær Pål Bjerketvedt i en melding til NTB onsdag.

Han opplyser at NFF har fått bekreftet at de nye og strenge tiltakene for kommunene i Viken betyr full stans i den organiserte treningsaktiviteten for toppfotballen.

«Det var stor usikkerhet rundt om nedstengningen i Viken mandag kveld også omfattet trening i toppfotballen, budskapet til idretten kom uten noen forhåndsvarsel. Trening er inkludert, det bekreftet helsemyndighetene i går», skriver Bjerketvedt.

Varigheten av tiltakene gjør at det er stor usikkerhet rundt når Eliteserien kan komme i gang.

«Dette er et vedtak som varer til 11. april. Vi har nettopp besluttet utsettelse av seriestart til 1./2. mai. Med dette vedtaket er også ny dato i fare», skriver NFF-toppen.

Fikk nei fra regjeringen

Eliteserien skulle opprinnelig ha startet 5. april. Det lot seg ikke gjøre som følge av at klubbene har hatt forbud mot å spille treningskamper den siste tiden.

Norges Fotballforbund har derfor lansert første helgen i mai som nytt tidspunkt for første serierunde, men også den planen kan altså ryke. Det er bred enighet om at klubbene må innvilges en ikke ubetydelig periode med treningskamper før seriespillet kan igangsettes.

Med full stans i treninger for en rekke lag, og kampstans for hele eliteserien i tiden som kommer, kan også den planen ryke.

Tirsdag henvendte NFF seg til Statsministerens kontor i håp om å få unntak fra tiltakene som nå er gjort gjeldende for Viken og flere andre regioner der klubber i toppfotballen har tilhold.

Svaret var at det ikke var aktuelt.

Disse klubbene er rammet

Nedstengningen i Viken rammer eliteserieklubbene Strømsgodset, Mjøndalen, Stabæk, Sarpsborg, Lillestrøm, Haugesund, Sandefjord.

Også sju kommuner på Haugalandet og seks i Vestfold er omfattet av nye, strenge koronatiltak. Det betyr at også Sandefjord og Haugesund har treningsnekt i tiden som kommer.

I tillegg er også Bodø kommune på samme tiltaksnivå. Dermed ville Bodø/Glimt hatt treningsnekt dersom klubben hadde oppholdt seg i hjembyen. De regjerende seriemesterne er imidlertid på treningsleir i Spania.

Fra NFF-hold arbeides det nå for at en oppdatert og streng smittevernprotokoll skal bane veien for gjenåpning av fotballen.

«Vi håper – og jobber nå for – at myndighetene kan stille krav til oss og våre protokoller istedenfor å gå til slike uvarslede nedstenginger. Vi har holdt toppfotballen i gang i et år under ethvert smittenivå og har svært god erfaring med hvordan vi kan holde god kontroll på smitte. Det er ikke nødvendig å stenge denne yrkesgruppen ned. Dette har vi erfart at, i mange tilfeller, fører til økt mobilitet og mindre kontroll», skriver Bjerketvedt til NTB.

Han understreker at NFF tar innover seg den alvorlige smittesituasjonen i samfunnet, og har forståelse «for at det er umulig for myndighetene å finsikte ethvert tiltak i en slik krise».

(©NTB)