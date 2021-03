Reiten og Chelsea med nytt steg mot seriegull

NTB Sport

Fran Kirby og Pernille Harder ga Chelsea to måls ledelse før Reiten entret banen. Melanie Laupolz, som tidligere misset et straffespark, fastsatte resultatet i det 79. minutt.

Det skjedde tre dager etter at laget vant ligacupfinalen med 6-0 over Bristol City. Der pådro forsvarsklippen Maren Mjelde seg en kneskade som setter henne utenfor resten av sesongen. Reiten scoret ett mål og var involvert i to andre i ligacupfinalen, men landslagsvenninnens skade var et skår i gleden.

– Vi fikk betalt for mye hardt treningsarbeid i finalen, men Marens skade gjorde at det ble bittersøtt. Hele laget støtter henne, og vi vet at hun kommer tilbake sterkere enn noen gang, sa Reiten til Chelseas nettsted.

Ingrid Moe Wold ble byttet inn for Everton i det 71. minutt. Rett etter entret Reiten banen.

Chelsea topper tabellen to poeng foran Manchester City, som slo Bristol City 3-0 onsdag.

