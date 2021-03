Nederlendere med negativ koronatest får se VM-kvalifisering

NTB Sport

Kampen spilles i Amsterdam 27. mars, og alle som slippes inn må dokumentere at de har tatt koronatest med negativt resultat og ellers være helt friske.

Forsøket gjennomføres for å se om det kan være forsvarlig å åpne for et begrenset antall tilskuere på stadioner til tross for omfattende smitte av koronaviruset. Enkelte tilskuere vil også slippe å bruke munnbind.

Det er den nederlandske regjeringen og landets fotballforbund (KNVB) som i fellesskap står bak eksperimentet, der man vil undersøke hvor mange kontaktsituasjoner som oppstår under et slikt arrangement.

– Dette er et bra forsøk hvor vi kan se om det snart kan komme tilskuere tilbake på stadion, sier generalsekretær Gijs de Jong i KNVB.

Tilskuerne vil bli delt inn i forskjellige seksjoner på Johan Cruyff-arenaen i Amsterdam.

I forrige måned hadde nederlenderne et lignende forsøk med rundt 1300 tilskuere på kamper i lavere divisjoner.

Nederland er også ett av vertslandene under det planlagte EM-sluttspillet i sommer. Derfor kan også forsøket bane veien for tilskuere under sluttspillet.

