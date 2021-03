NM i skiskyting er avlyst

NTB Sport

Skiskytternes NM skulle i utgangspunkt ha vært en del av NM-veka i Trondheim i neste uke. Den valgte Trondheim kommune å avlyse tirsdag av frykt for smittespredning.

Skiskytterforbundet valgte deretter å se seg om etter alternativer for likevel å få gjennomført NM, men landet på at arrangementet blir avlyst.

– Det er selvsagt med tungt hjerte vi velger å avlyse årets norgesmesterskap. Vi har samtidig forståelse for at det må bli slik, og Skiskytterforbundet har gjennom hele pandemien vært tydelige på at vi støtter dugnaden om å bekjempe smitten, sier president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten.

– Nå jobber forbundet med å se på alternativer til konkurranser på sommerhalvåret. Vi vet at det er mange som gleder seg til å konkurrere, tilføyer han.

