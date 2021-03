Helsedirektøren vil ha samme regler for toppidretten i Viken og Oslo

NTB Sport

Direktøren i Helsedirektoratet sier til NTB at han foretrekker en harmonisering av reglene for Oslo og nabofylket Viken.

– Jeg tror det er klokt at det er samme regler for disse områdene. Og så blir det opp til regjeringen om det skal legges på et mer åpent eller et mer lukket nivå, sier Guldvog.

Nye koronainnstramminger fra regjeringen denne uken har ført til at en rekke toppidrettslag i Viken, Nordland, Vestfold og på Haugalandet er pålagt treningsstans. Samtidig kan hovedstadslag som Vålerenga, Grorud og KFUM arrangere fellestreninger.

Guldvog vil ikke vurdere om Viken bør få en lettelse i tiltakene, eller om det bør strammes inn i Oslo, men er tydelig på at situasjonen nå ikke er logisk.

– Det er i realiteten et valg som må tas, og der må man vekte toppidretten inn mot andre aktiviteter. Det er mer et politisk spørsmål enn et rent helsefaglig spørsmål, sier han.

I toppfotballen er det mange lag som rammes av den nylig innførte treningsstansen. Det gjelder åtte eliteserielag og tre 1.-divisjonslag for menn, samt fire toppserie- og to 1.-divisjonsklubber for kvinner.

Norges Fotballforbund tok tirsdag kontakt med Helsedirektoratet med en bønn om å få unntak fra treningsstansen i Viken. Svaret ble nei. Men Guldvog har forståelse for at idretten kommer med slike forespørsler.

– Det må vi akseptere. Vi forholder oss til mange sektorer som banker på døra og vil ha unntak, og så må vi se hvordan dette kan løses. Vi ønsker å være løsningsorienterte og forstår at de har behov. Samtidig må vi se dette i sammenheng med den smittesituasjonen som foreligger, sier han.

