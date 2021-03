Full treningsstans for nye eliteserieklubber i fotball og håndball

NTB Sport

Tiltaksnivå A, som nå er innført for kommunene Larvik, Horten og Sandefjord, innebærer at det ikke er åpning for normal treningsaktivitet i toppidretten.

Det betyr full stans i fellestreninger for eliteserieklubbene Runar, Sandefjord og Larvik i håndball samt Sandefjords eliteserielag i fotball.

Nabokommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg har allerede vært på regjeringens strengeste tiltaksnivå. Dermed har det allerede vært treningsstopp i for eksempel Flints eliteserielag i håndball for kvinner.

Sandefjord fotball bekrefter onsdag at det blir stopp i treningsaktiviteten i klubben.

«Trenerteamet er nå godt i gang med å utarbeide individuelle treningsprogram, slik at guttene holder den fysiske formen intakt», heter det i en uttalelse.

«Vi håper på en lysere fremtid, og at dette er de siste krampene mot en gradvis gjenåpning av samfunnet der også flere har blitt vaksinert», skriver klubben videre.

Mandag ble det klart at samtlige kommuner i Viken går over til tiltaksnivå A, hvilket betyr at treningsaktiviteten i toppidretten også der settes på pause.

