FIS-topp testet positivt for korona

Couder, som har ansvaret for de tekniske øvelsene i alpinsirkuset for menn, testet seg etter at han opplevde symptomer. Han gikk umiddelbart i selvisolasjon, heter det i en pressemelding.

Samtlige personer som har vært i nærkontakt med Couder, inkludert andre i FIS-ledelsen, har blitt testet på nytt for koronaviruset og vil bli testet hver dag i tiden som kommer.

Racedirektør for fartsdisiplinene, østerrikeren Hannes Trinkl, vil framover overta ansvaret til Couder for de kommende rennene under verdenscupfinalen i sveitsiske Lenzerheide.

Onsdagens utforrenn for kvinner og menn ble utsatt på grunn av snøvær. Det er planlagt super-G i Lenzerheide torsdag.

