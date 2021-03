Stabæk-spillere begikk karantenebrudd

NTB Sport

Det opplyser klubben tirsdag ettermiddag, uten å navngi de to spillerne.

– Vi ble informert (om karantenebruddet) tidligere i dag (tirsdag) og har brukt dagen på å få klarhet i hva som har skjedd. Sportslig ledelse i klubben holder nå et møte for å diskutere forholdet nærmere. NFF er også informert, sier daglig leder Jon Tunold i Stabæk Fotball.

– Hvilke konsekvenser dette vil få for spillerne, er noe vi diskuterer nå. Utfallet av disse diskusjonene kommer vi tilbake til, fortsetter Tunold.

Klubben har bedt spillerne melde seg selv for politiet etter hendelsen, og det har spillerne gjort.

Spillerne var i karantene fordi en spiller som trente med laget i forrige uke, fikk påvist viruset torsdag. Mange i klubben er som kjent i karantene og isolasjon etter at det ble påvist covid-19 hos sju spillere mandag.

De to spillerne sier i en felles uttalelse at de angrer veldig på at de brøt karantenen.

– Vi er lei oss, ikke minst for smittefaren vi har utsatt andre for. Vi er beredt på å ta straffen som måtte komme.

