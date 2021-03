Schjerve nådde ikke opp i Big Air-finale på fødselsdagen

NTB Sport

Den norske favoritten Birk Ruud måtte reise hjem etter å ha notert beste poengsum av alle i kvalifiseringen mandag. Han satte kursen mot Norge etter å ha fått beskjed om forverret tilstand for sin kreftsyke far.

I hans fravær ble det VM-gull til svenske Oliwer Magnusson, som med konkurransens siste hopp henviste canadiske Edouard Therriault til sølvplass. Mac Forehand fra USA ble nummer tre.

I kvinneklassen ble det dobbelt russisk ved Anastasia Tatalina og Lana Prusakova, med kinesiske Eileen Gu Ailing på tredjeplass.

Schjerve var nær en sterk start på konkurransen, med en «Switch left double 1800 tailgrab» som var meget godt utført helt til han kom nedi med hånda i landingen. Dermed ble det bare 52,25 poeng.

Han fikk 87,25 for sitt neste forsøk («Switch left double 1800 toxic») og 77,00 for det siste («Left double bio 1800»). De to beste av tre forsøk talte, og med 164,25 endte han 21 poeng bak vinneren.

Magnusson lå på 2.-plass da han gjorde sitt og konkurransens siste forsøk. Han utførte nøyaktig samme trick som Schjerve gjorde i sitt første forsøk, og med god landing fikk han 91,00 poeng. Det ga 185,25 totalt, og seier med 2,25 poengs margin.

I kvinnefinalen var Sandra Eie på 2.-plass etter første omgang, da hun fikk 86,00 poeng. De to neste ga henholdsvis 68,25 og 68,00, og 154,25 poeng holdt bare til femteplass. Det var drøyt 30 poeng opp til vinneren.

