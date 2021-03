Premier League-spiss bytter landslag

NTB Sport

Adams har kamper for det engelske U20-landslaget, men har nå bestemt seg for å bytte landslag.

Angriperen skal representere sitt nye land allerede i de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Østerrike, Israel og Færøyene senere denne måneden.

Adams har spilt 28 kamper for Southampton i ligaen denne sesongen og har scoret sju mål.

Spissen har tidligere takket nei til spill for Skottland, men har nå snudd i saken. Southampton-spilleren kvalifiserer for spill for Skottland gjennom sine besteforeldre.

