Löw vil ikke flytte VM-kvalifiseringskamper utenlands

NTB Sport

– Jeg har snakket med forbundsledelsen, og vi er enige om at vi ikke vil flytte kampene til Budapest eller andre steder, for det ville ikke gi mye mening, sa Löw tirsdag til RTL.

Flere mesterligakamper mellom tyske og engelske lag er flyttet nettopp til Budapest for å unngå å rammes av tyske restriksjoner på reisende fra Storbritannia. Blant annet gikk begge kampene mellom RB Leipzig og Liverpool der.

– Vi ser at det er smittetrykk på for eksempel 50 (per 100.000) i Leipzig og kanskje 100 i Liverpool, og så reiser de til Budapest, der det er 400. Det er hinsides all logikk, sa Löw.

Uten PL-stjerner

Tyskland tar imot Island 25. mars og Nord-Makedonia 31. mars, med en bortekamp mot Romania innimellom.

– Vi spiller definitivt hjemmekampene i Tyskland, sa han.

Det betyr at han må greie seg uten Premier League-spillerne Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Bernd Leno og Ilkay Gündogan.

Löw sa at han ikke tar dem med til Romania heller.

– Vi er i en boble, og når andre slutter seg til den så er det smittefare, sa han.

Østerriksk 43-mannstropp

Tyske innreiserestriksjoner har for øvrig ført til at Østerrike, som har svært mange spillere i tyske klubber, har tatt ut en tropp på hele 43 spillere til VM-kvalifiseringskampene. Laget spiller borte mot Skottland 25. mars, og bundesligaproffene kan ikke være med der.

Norge har tilsvarende problem med sine bundesligaspillere før bortekampen mot Gibraltar. Ståle Solbakken tok ut 31 spillere til VM-kvalifiseringskampene som venter.

Norge har flyttet sin hjemmekamp mot Tyrkia til Malaga i Sør-Spania og møter også Montenegro på bortebane.

(©NTB)