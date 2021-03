Granåsen-trening skal redde Planica-starten for Granerud

NTB Sport

Det opplyser landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Granerud har vært isolert i VM-byen Oberstdorf helt siden han ble koronasyk under mesterskapet. Onsdag kan han imidlertid reise hjem. Forutsetningen er at han avgir en negativ virustest tirsdag.

Svaret på den kommer tirsdag kveld. Skulle han teste negativt, reiser han hjem til Trondheim, sier landslagssjef Stöckl.

Etter at innreisereglene i Norge ble endret forrige uke, må Norges hoppkonge i karantene etter innreisen fra tyske Oberstdorf, til tross for at han har vært koronasmittet.

Avhengig av å få trene

Granerud har tidligere sagt til NTB at han er avhengig av å få trent mens han er i innreisekarantene dersom det skal være aktuelt å hoppe i Planica i neste uke.

– Planica er en stor og skummel bakke, så jeg vil kun hoppe så lenge jeg har fått trent litt på forhånd, sa Granerud og la til:

– Det frister ikke veldig å gå rett til Planica etter 14 dager som sofagris.

Tirsdag bekrefter Stöckl at det vil la seg gjøre å finne rom for hopptrening før Granerud skal kaste seg utfor hoppkanten i Planica.

– Halvor reiser hjem onsdag, og skal begynne opptrening i Granåsen mens han er i innreisekarantene, sier østerrikeren.

Landslagssjefen legger til at smittevernprotokollen åpner for at utøvere som er i innreisekarantene kan trene som normalt alene.

Blir med uansett

Det betyr at så lenge Granerud føler seg bra, blir han å se i monsterbakken i Planica om drøyt en uke, bekrefter Stöckl.

Om ikke Granerud føler seg klar til konkurranse, blir han uansett med til Slovenia som tilskuer. Der skal han løfte trofeet som bevis på at han er vinner av verdenscupen sammenlagt.

Granerud har vunnet elleve verdenscuprenn denne sesongen og kan krone sesongen med nye topp-plasseringer i Slovenia.

Det skal hoppes tre individuelle renn og én lagkonkurranse i Planica.

