Full treningsstopp for Sandefjord – omfattes av samme tiltak som i Viken

Kommuneoverlege i Sandefjord Ole Henrik Augestad bekrefter treningsstansen til Sandefjords Blad. Det samme gjør klubben.

– Ser ut som dette blir tøft. Om ikke de gjør et eget unntak for toppidretten, betyr nok dessverre dette at vi blir stengt ned, skrev Sandefjords daglige leder Espen Bugge Pettersen til avisen mandag kveld.

Kommuneoverlege Augestad opplyser til NTB at tiltakene vil tre i kraft fra midnatt onsdag 17. mars.

Tiltaksnivå 5A tillater ikke trening i toppidretten. I Oslo er det tiltaksnivå 5B som gjelder. Der står det at trening for toppidretten er unntatt.

Det gjør det altså ikke i 5A. Ordlyden er der:

«Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.»

Eliteserieoppstarten er satt til første helgen i mai, men det kan det spøke for nå som flere eliteserielag mister deler av oppkjøringen.

