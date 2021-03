Elverum innstilt på dobbeltkamp borte mot Barcelona

NTB Sport

Dobbeltoppgjøret inngår i åttedelsfinalen i mesterligaen i håndball.

– Dette vet vi nok mer om så fort regjeringen har kommet med siste nytt om internasjonale kamper. Slik det ser ut nå, blir det dobbeltkamp i Barcelona, sier daglig leder i Elverum Mads Fredriksen til NTB.

Elverum er oppsatt med hjemmekamp 31. mars. Returen ligger nå på 7. april på oversikten til Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Innreise- og karantenereglene til Norge setter etter all sannsynlighet stopp for at Barcelona kommer til Elverum.

Den spanske klubben har vært suverent best i Europa denne sesongen.

