Bodø/Glimt henter spiller fra Kristiansund

Det opplyser klubbene tirsdag.

Klubbene er enige om betingelsene for overgangen, og Sørli er enig med Glimt om sine personlige betingelser. Det er kun den medisinske testen som gjenstår før overgangen er klar.

Kristiansund skriver at klubben er lei seg for at den mister en lokal spiller, og at det er vemodig å miste en bauta som Sørli. Daglig leder i Kristiansund, Kjetil Thorsen, takker spilleren for tro tjeneste gjennom mange år.

– Takk, Sondre, for alt du har tilført klubben gjennom disse ti årene, takk for denne gangen, sier han til KBKs nettsider.

Sørli vil selv takke klubben for mulighetene han har fått.

– Etter ti fantastiske år i KBK-drakta, er det vemodig å forlate klubben. KBK vil alltid ha en stor plass i mitt hjerte, sier han.

Sørli har spilt 127 kamper og scoret 16 mål for klubben han nå forlater.

