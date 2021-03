Belgiske klubber vil ha felles liga med Nederland

NTB Sport

Den belgiske serieforeningen sier i en uttalelse at det på tirsdagens medlemsmøte var «enstemmig støtte for den mulige opprettelsen av BeNeLiga».

– Ambisjonen om å gjennomføre prosjekter er basert på respekt for toppklubbenes sportslige ambisjoner og behovet for økonomisk stabilitet for de øvrige proffklubbene, står det.

Det var ifølge Het Laatste Nieuws fire blanke stemmer, ingen mot.

Pro League akter å ta en aktiv rolle i å fremme prosjektet, som ifølge medieoppslag kan ende med en toppserie med 10 nederlandske og åtte belgiske klubber.

Nederlandske klubber har ennå ikke tatt stilling til prosjektet, men flere av de største har vært involvert i utredningsarbeidet. Det gjelder Ajax, PSV, AZ, Feyenoord, Utrecht og Vitesse.

Den nye ligaen kan tidligst bli en realitet i 2025, når dagens TV-kontrakter utløper.

