Aftenbladet: Sesongen i ishockey avblåses

Avisen hevder å kjenne til at det tirsdag blir vedtatt at resten av sesongen stoppes, og at det heller ikke blir noe sluttspill.

Avslutningen av sesongen kommer angivelig som en konsekvens av de nye og strenge koronatiltakene som er innført for Oslo og Viken. De påvirker flere klubber i området.

Med de nye tiltakene som ble innført mandag, er det ikke nok tid til at eliteserien kan få spilt de gjenstående kampene.

Ifølge Aftenbladet blir verken resten av grunnspillet eller sluttspillet gjennomført.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, har tidligere sagt til NTB at usikkerheten rundt en restart av serien er krevende.

– Det er en utfordring med smittesituasjonen i Norge, men jeg synes idretten til nå har betalt veldig mye gjennom å være nedstengt i så lang tid. Nå håper jeg på en avklaring. Den beste beskjeden er at de sier at de jobber for en reåpning av seriespillet i toppidretten, men uansett må vi få en dato som vi kan forholde oss til, sa Eide tidligere denne måneden.

Det har tidligere versert flere datoer som ishockeyen har satt for at klubber og forbund skal ha noe å forholde seg til. VM i ishockey starter 21. mai, og det har derfor vært nødvendig å få spilt ferdig sesongen innen utgangen av april.

Eide har også sagt at forbundet savner informasjon.

– Det at vi ikke har noe konkret å forholde oss til er veldig vanskelig. Det er et kraftig signal fra idretten om at vi må vite, og den usikkerheten er det helt umulig å forholde seg til, sa han.

