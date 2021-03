PSG-stjerner utsatt for innbrudd under kamp

NTB Sport

Di Maria ble byttet ut i midten av annen omgang i kampen etter meldinger om innbruddet. Familien hans skal ha vært hjemme, men ingen skal ha sett eller hørt noe til tyvene som kom seg unna med smykker og klokker.

Gjenstandene som ble stjålet, har angivelig en verdi på noe mindre enn 600.000 euro, som tilsvarer rundt seks millioner kroner.

Familiehjemmet til brasilianske Marquinhos ble også utsatt for et innbrudd der hans far skal ha blitt slått, men ikke alvorlig skadd.

Tyvene kom seg unna med flere gjenstander, men det er ikke kjent hva de fikk med seg.

Søndagens innbrudd er de siste i en rekke mot PSG-spillere. Spissen Mauro Icardi ble utsatt for innbrudd i februar. Thiago Silva, Dani Alves og Eric Maxim Choupo-Moting har i tillegg også vært involvert i slike saker under sine opphold i Paris.

Angel Di Maria var også involvert i en innbruddssak mens han spilte for Manchester United i 2014/2015-sesongen.

PSG tapte søndagens kamp mot Nantes 2-1.

(©NTB)