NFF håper å ha ny terminliste klar før helgen

NTB Sport

Forbudet mot treningskamper førte til en snau måneds utsettelse av Eliteserien og 1. divisjon. Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), opplyser til NTB at man håper å ha det nye oppsettet klart innen noen dager.

– Det viktigste er at vi får i gang treningskamper 2. påskedag, sier han.

Det er fordi klubbene er avhengige av en normal oppkjøring for å være fysisk rustet og klar for det som blir en ny sesong med mange kamper over et kortere tidsrom.

NFF vil i løpet av uken komme med flere detaljer hvordan seriespillet, sluttspill, kvalifiseringsspill og cupen skal bli gjennomført i norsk fotball.

