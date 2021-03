Klart for britisk stjerneduell i bokseringen – Joshua møter Fury

NTB Sport

Joshuas promotor Eddie Hearn bekrefter avtalen overfor ESPN mandag, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

– Den vanskelige delen er å få alle til å sette pennen på papiret. Men det var en stor innsats fra alle som gjorde at vi kom i mål med dette. Du hadde rivaliserende promotorer, rivaliserende TV-stasjoner og rivaliserende boksere, sier Hearn.

Hvor kampen skal gå, skal ikke være bestemt. En avklaring rundt det vil angivelig komme i løpet av den neste måneden.

AFP skriver at Saudi-Arabia er i førersetet med hensyn til å sikre seg retten til å arrangere kampene. Hearn sier samtidig at han har blitt kontaktet av åtte eller ni mulige kampsteder.

Uten tap

Joshua har i øyeblikket VM-beltene i forbundene WBA, IBF og WBO. Fury har beltet i det siste store forbundet WBC. Samtlige belter settes på spill når den britiske stjerneduoen nå har sagt ja til å møtes.

Alt tyder på at kampene som nå venter blir blant de mest imøtesette i internasjonal boksing på lang tid. En eller flere dueller mellom Fury og Joshua har vært ønsket fra flere hold.

31 år gamle Joshua har kun tapt en eneste kamp i karrieren. Han står med 24 seirer, 22 av dem på knockout. Tapet kom mot Andy Ruiz jr. i 2019. Da mistet han alle sine belter. Noen måneder senere vant han dem tilbake.

Store penger

Nå venter en ny tøff utfordring i Fury. Han står uten tap etter at han ble profesjonell bokser. Oppgjøret mot amerikanske Deontay Wilder for et par år siden endte riktignok uavgjort.

Det rapporteres at spillerne vil få 100 millioner pund, tilsvarende mer enn 1,1 milliard kroner, hver for de to kampene.

Fury har tidligere vært krass i sine uttalelser mot Joshua. 32-åringen har blant annet sagt at han er i stand til å slå ut sin britiske rival i løpet av to runder.

