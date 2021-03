Full forvirring om OL-gruppene: Norges motstandere blir klare i april

NTB Sport

Bakgrunnen for uklarhetene er at flere TV-rettighetshavere de siste dagene har meldt om to allerede «klare» OL-grupper, men dette medfører ikke riktighet.

Tysklands islandske trener Alfred Gislason bidro også til forvirringen da han refererte til de samme puljefordelingene.

Her havnet Norge i åpenbart enklere gruppe enn for eksempel Danmark.

Sent søndag gikk Det internasjonale håndballforbundet (IHF) ut med de seks offisielle seedingsnivåene som skal benyttes i forbindelse med trekningen.

Her er Norge på topp sammen med Danmark, og et møte mellom disse to lagene kan derfor ikke komme tidligere enn før i en eventuell kvartfinale.

1: Danmark og Norge

2: Frankrike og Sverige

3: Tyskland og Portugal

4: Brasil og Japan

5: Spania og Egypt

6: Argentina og Bahrain

Ett lag fra hvert nivå trekkes til hver gruppe. De fire beste nasjonene fra hver pulje er klare for kvartfinalen.

Trekningen av gruppene gjøres i april.

