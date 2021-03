Dansk bruddseier i Tirreno-Adriatico

NTB Sport

Schmidt vant spurten etter en lang dag i brudd på den 169 kilometer lange etappen fra Castelraimondo til Lido di Fermo.

– Det er dette jeg har kjempet for de fem siste årene. Nå er jeg ekstremt glad. Jeg kjørte bra, og har gjort det hele denne uken, sa vinneren til Eurosport etter målgang.

Mandagens etappe var den nest siste i årets Tirreno-Adriatico. På forhånd var det antatt at spurterne ville ha størst seierssjanser. I stedet endte det med at et brudd gikk inn.

Belgieren Brent Van Moer fulgte nærmest Schmidt i mål, mens italienske Simone Velasco ble nummer tre.

Tobias Foss endte på 30.-plass. Han satt langt framme i hovedfeltet.

I sammendraget ble det ingen endringer. Regjerende Tour de France-vinner Tadej Pogacar leder fortsatt foran belgiske Wout Van Aert. Ett minutt og 15 sekunder skiller dem foran siste finale.

Tirsdagens avslutning er en 10,1 kilometer lang tempoetappe.

