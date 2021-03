Treneren etter at Mjelde måtte ut på båre i Chelseas cuptriumf: – Jeg er knust

NTB Sport

Guro Reiten satte punktum for det som ble et realt målshow søndag. Det store skåret i gleden var imidlertid Mjeldes skade. Den førte til at lagvenninnene feiret dempet etter at sluttsignalet lød.

Den norske landslagsstrategen gikk i bakken med et kvarter igjen å spille på Watfords hjemmebane Vicarage Road. Det kunne se ut til at hun pådro seg en vridning i kneet.

Etter å ha blitt behandlet på banen i flere minutter ble hun båret av. Mjelde fikk da oksygentilførsel.

«La oss håpe at Mjeldes skade ikke er så alvorlig som den ser ut», skrev BBC i sitt løpende kampreferat.

Chelsea-trener Emma Hayes hadde ingen positive nyheter da hun snakket med rettighetshaver BT Sport etter kampen.

– Dette er et bittersøtt øyeblikk for meg. Maren er en stor personlighet i garderoben vår. Hun er mammaen i laget. Den personen alle ser opp til. Jeg er knust, for å være helt ærlig. Jeg vet at dette var alvorlig, sa hun.

Brennhete spisser

Mjelde-skaden satte en kraftig demper på det som sportslig sett var en strålende forestilling av Chelsea. Da spillerne løftet trofeet etter kampslutt, holdt tomålsscorer Fran Kirby opp en drakt med Mjeldes navn på.

Kirby ble kåret til banens beste spiller.

– Denne seieren var for henne (Mjelde), sa trener Hayes til BT Sport.

Chelsea brukte bare noen få minutter på å feste et jerngrep på kampen. Mjelde og Reiten var begge med i startoppstillingen, men måtte finne seg i å spille andrefiolin før pause. Spissparet Sam Kerr og Fran Kirkby inntok nemlig raskt hovedrollene.

Mindre enn to minutter var spilt da Kerr ga Chelsea ledelsen. Kirby slo innlegget som endte i en enkel scoring på bakre stolpe.

Åtte minutter deretter gjorde australske Kerr sitt andre mål for dagen. Igjen var det spissmakker Kirby som hadde regien. Scoringen feiret Kerr med en baklengs salto.

3-0-målet etter en snau halvtime var en perle fra Kirby. Chelsea-profilen oppdaget at Bristol City-keeper Sophie Baggaley sto langt ute og sendte ballen i mål fra distanse.

Reiten-mål

11 minutter før pause var også Kirby tomålsscorer. Kerr vant ballen på midtbanen og sendte spisskollegaen gjennom Bristol City-forsvaret. Kirby svarte med å runde keeper Baggaley og trille ballen inn i det tomme målet.

2. omgang var bare tre minutter gammel da Kerr scoret sitt tredje mål for kampen, og deretter var det Guro Reitens tur.

Ni minutter ut i omgangen dukket den norske landslagsprofilen opp på lengste stolpe og satte inn mål nummer seks.

Flere mål ble det ikke i kampen. Dermed kunne Chelsea juble for en overlegen seier og sitt åttende store trofé med Emma Hayes som manager.

(©NTB)